Дніпропетровщина увійшла до ТОП-5 областей, де найбільше скарг на порушення закону про мову

У Дніпропетровській області за півроку було 157 звернень про порушення закону про державну мову.

Про це повідомляє пресова служба офісу Уповноваженого.

Тільки за півроку до офісу мовного омбудсмена надійшло 2020 скарг від громадян, які стосувалися мовних порушень. За аналогічний період 2022 року надійшло всього 962 звернення.

На що скаржаться

Найбільше скаржаться на відсутність стартової української версії на сайтах магазинів чи вебсайті – 594 звернення. Часто жаліються на порушення під час обслуговування – 17% випадків або 337 звернень. 7% – у сфері надання інформації про товари й послуги.

Станом на 30 червня українці надіслали 206 звернень (10%) щодо порушень законодавства у сфері освіти та науки. З них 113 звернень стосуються освіти дорослих. Були скарги на обслуговування у сфері освіти.

109 звернень (5%) стосувалися порушень закону посадовцями.

Найбільше скарг в таких областях:

в Києві (729 звернень),

Харківській (303),

Одеській (269),

Дніпропетровській (157),

Київській (80),

Запорізькій(36),

Миколаївській (35)

Львівській (30).

25 звернень — Полтавська область. Менш як 20 скарг надійшло з таких областей: Житомирська, Вінницька, Сумська, Закарпатська, Чернігівська, Черкаська області. До 10 скарг – Кіровоградська, Донецька, Херсонська та Волинська, Тернопільська та Хмельницька, Чернівецька, Луганська та Івано-Франківська області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те що, мовний омбудсмен наклав штраф на вчительку з Дніпра, яка говорила на уроці російською. Крім цього, у Дніпрі полюватимуть за вивісками та рекламою російською.

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