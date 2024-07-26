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Дніпропетровщина у трійці лідерів за бронюванням працівників у “Дії”

Сьогодні 11:17
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Дніпропетровщина серед лідерів.

Новости Днепра про Дніпропетровщина у трійці лідерів за бронюванням працівників у

На порталі “Дія” запрацював сервіс електронного бронювання військовозобовʼязаних.

За даними “Дії” цією послугою скористалися понад 55 тисяч разів. Дніпропетровська область потрапила у трійку лідерів за бронюванням працівників критично важливих підприємств. 

За наявною інформацією, від мобілізації заброньовано 5952 працівники. Найбільше у Київській області – 19468 людей, значно менше у Львівській – 6112, Закарпатській – 1270, а в Одеській – 2348.

Новости Днепра про Дніпропетровщина у трійці лідерів за бронюванням працівників у

Як працює бронювання: 

  • керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі “Дія” списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;
  • система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі “Оберіг”;
  • у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку “Резерв+”.

Вся процедура триває приблизно 15 хвилин.

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