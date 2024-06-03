Дніпропетровщина – у п’ятірці лідерів по оновленню даних у ЦНАПах

Загалом, за два тижні у ЦНАПах оновили облікові дані 120 тисяч українців. Найбільше – у Києві. У п’ятірці лідерів також Одеська, Львівська, Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації у Facebook.
“Військовозобов’язані українці продовжують оновлювати облікові дані зручно, швидко та без відвідування територіальних центрів комплектування. Для цього розробили електронний функціонал для ЦНАПів і навчили адміністраторів з ним працювати”, – йдеться у повідомленні.
Які документи потрібні, щоб оновити свої облікові дані у ЦНАПі:
Знайти найближчий ЦНАП можна на мапі за посиланням.
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