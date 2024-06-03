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Дніпропетровщина – у п’ятірці лідерів по оновленню даних у ЦНАПах

Сьогодні 15:30
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Дніпропетровська область опинилася серед лідерів, де військовозобов’язані подали найбільше заяв щодо уточнення даних у ЦНАПах.

Новости Днепра про Дніпропетровщина - у п’ятірці лідерів по оновленню даних у ЦНАПах

Загалом, за два тижні у ЦНАПах оновили облікові дані 120 тисяч українців. Найбільше – у Києві. У п’ятірці лідерів також Одеська, Львівська, Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Про це повідомили у Міністерстві  цифрової трансформації у Facebook.

“Військовозобов’язані українці продовжують оновлювати облікові дані зручно, швидко та без відвідування територіальних центрів комплектування. Для цього розробили електронний функціонал для ЦНАПів і навчили адміністраторів з ним працювати”, – йдеться у повідомленні.

Які документи потрібні, щоб оновити свої облікові дані у ЦНАПі:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • мобільний телефон.

Знайти найближчий ЦНАП можна на мапі за посиланням.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина - у п’ятірці лідерів по оновленню даних у ЦНАПахУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина - у п’ятірці лідерів по оновленню даних у ЦНАПахРусский

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