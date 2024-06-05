Дніпропетровщина стала найтривожнішою областю України

Дніпропетровщина очолила антирейтинг по тривогам.

Дніпропетровщина у травні 2024 року стала найтривожнішим регіоном.

Творці порталу, де можна відслідковувати тривоги, прилюднили статистику по сиренам за травень.

За місяць в Україні було зафіксовано щонайменше 2187 повітряних тривог.

Найчастіше сирена лунала у Дніпропетровській області – щонайменше 228 разів.

А найдовша сумарна тривалість тривог була у Харківській області – 482 години.

Тож нас можна вважати найтривожнішою областю в країні.

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