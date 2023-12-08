Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільше

Черговий аналітичний дайджест опублікував відомий портал з пошуку роботи “Work.ua”.
За даними порталу, пік активного найму припав на вересень/жовтень 2023 року, а ось у листопаді спостерігалося зменшення кількості нових вакансій – на 3%. Наявність вільних робочих місць неоднорідна. У деяких регіонах ці цифри зашкалюють, а в деяких пропозицій значно менше. Це передусім прифронтові регіони, звідки після початку активної фази війни виїхало чимало компаній та підприємств.
Серед позитивних змін – збільшення середньої зарплатні до 18 500 гривень. Але це згідно з даними зібраними на порталі.
Лідерами за пропозиціями стали п’ять областей, де зосереджено 63% робочих місць:
Київська область — 33 904;
Дніпропетровська область — 9 633;
Львівська область — 9 463;
Одеська область — 6 782;
Харківська область — 3 715.
У листопаді був попит на таких спеціалістів:
Загалом по Україні збільшилася кількість вакансій, куди роботодавці готові запросити ветеранів, пенсіонерів та людей з інвалідністю.
Найбільше середня зарплата зросла у Львівській (+500 гривень, до 18 500 гривень), Одеській (+150 гривень, до 18 000 гривень), Дніпропетровській (+245 гривень, до 17 745 гривень), та Харківській (+500 гривень, до 17 500 гривень) областях.
Підвищення зарплатні суттєво відчули:
А ось найбільші зарплати у таких фахівців:
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