Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільше

Дніпропетровщина лідер за кількістю вакансій на ринку праці.

Черговий аналітичний дайджест опублікував відомий портал з пошуку роботи “Work.ua”.

За даними порталу, пік активного найму припав на вересень/жовтень 2023 року, а ось у листопаді спостерігалося зменшення кількості нових вакансій – на 3%. Наявність вільних робочих місць неоднорідна. У деяких регіонах ці цифри зашкалюють, а в деяких пропозицій значно менше. Це передусім прифронтові регіони, звідки після початку активної фази війни виїхало чимало компаній та підприємств.

Серед позитивних змін – збільшення середньої зарплатні до 18 500 гривень. Але це згідно з даними зібраними на порталі.

Лідерами за пропозиціями стали п’ять областей, де зосереджено 63% робочих місць:

Київська область — 33 904;

Дніпропетровська область — 9 633;

Львівська область — 9 463;

Одеська область — 6 782;

Харківська область — 3 715.

Кого шукають найчастіше?

У листопаді був попит на таких спеціалістів:

сімейний лікар +27% до жовтня, 128 вакансій;

головний інженер +15%, 122;

соціальний педагог +15%, 297;

хірург +12%, 112;

лідогенератор +12%, 124;

начальник відділу кадрів +11%, 120;

менеджер ЗЕД +10%, 301;

хімік +7%, 109;

бізнес-тренер +7%, 110;

завідувач складу +7%, 272.

Загалом по Україні збільшилася кількість вакансій, куди роботодавці готові запросити ветеранів, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Скільки платять?

Найбільше середня зарплата зросла у Львівській (+500 гривень, до 18 500 гривень), Одеській (+150 гривень, до 18 000 гривень), Дніпропетровській (+245 гривень, до 17 745 гривень), та Харківській (+500 гривень, до 17 500 гривень) областях.

Підвищення зарплатні суттєво відчули:

з 35 000 до 37 500 — “Топменеджмент, керівництво вищої ланки”;

з 23 000 до 24 000 — “Продаж, закупівля”;

з 20 000 до 22 250 — “Страхування”;

з 20 000 до 21 000 — “Управління персоналом, HR”;

з 18 500 до 20 000 — “Медицина, фармацевтика”;

з 19 000 до 20 000 — “Телекомунікації та зв’язок”;

з 16 000 до 19 000 — “Охорона, безпека”;

з 18 000 до 19 000 — “Робочі спеціальності, виробництво”;

з 17 500 до 18 300 — “Юриспруденція”;

з 15 000 до 15 500 — “Освіта, наука”;

з 15 000 до 15 500 — “Роздрібна торгівля”.

А ось найбільші зарплати у таких фахівців:

58 500 — медіабаєр;

50 000 — ендодонтист;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — рієлтор;

37 500 — рихтувальник;

36 000 — бізнес-аналітик;

35 000 — медіапродюсер;

34 000 — арматурник;

33 750 — автослюсар.

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