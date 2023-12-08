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  • Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільше

Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільше

Сьогодні 12:56
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Дніпропетровщина лідер за кількістю вакансій на ринку праці.

Новости Днепра про Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільше

Черговий аналітичний дайджест опублікував відомий портал з пошуку роботи “Work.ua”. 

За даними порталу, пік активного найму припав на вересень/жовтень 2023 року, а ось у листопаді спостерігалося зменшення кількості нових вакансій – на 3%. Наявність вільних робочих місць неоднорідна. У деяких регіонах ці цифри зашкалюють, а в деяких пропозицій значно менше. Це передусім прифронтові регіони, звідки після початку активної фази війни виїхало чимало компаній та підприємств.

Серед позитивних змін – збільшення середньої зарплатні до 18 500 гривень. Але це згідно з даними зібраними на порталі. 

Лідерами за пропозиціями стали п’ять областей, де зосереджено 63% робочих місць:

Київська область — 33 904;
Дніпропетровська область — 9 633;
Львівська область — 9 463;
Одеська область — 6 782;
Харківська область — 3 715.

Новости Днепра про Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільше

Кого шукають найчастіше? 

У листопаді був попит на таких спеціалістів: 

  • сімейний лікар +27% до жовтня, 128 вакансій;
  • головний інженер +15%, 122;
  • соціальний педагог +15%, 297;
  • хірург +12%, 112;
  • лідогенератор +12%, 124;
  • начальник відділу кадрів +11%, 120;
  • менеджер ЗЕД +10%, 301;
  • хімік +7%, 109;
  • бізнес-тренер +7%, 110;
  • завідувач складу +7%, 272.

Загалом по Україні збільшилася кількість вакансій, куди роботодавці готові запросити ветеранів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. 

Скільки платять?

Найбільше середня зарплата зросла у Львівській (+500 гривень, до 18 500 гривень), Одеській (+150 гривень, до 18 000 гривень), Дніпропетровській (+245 гривень, до 17 745 гривень), та Харківській (+500 гривень, до 17 500 гривень) областях.

Підвищення зарплатні суттєво відчули:

  • з 35 000 до 37 500 — “Топменеджмент, керівництво вищої ланки”;
  • з 23 000 до 24 000 — “Продаж, закупівля”;
  • з 20 000 до 22 250 — “Страхування”;
  • з 20 000 до 21 000 — “Управління персоналом, HR”;
  • з 18 500 до 20 000 — “Медицина, фармацевтика”;
  • з 19 000 до 20 000 — “Телекомунікації та зв’язок”;
  • з 16 000 до 19 000 — “Охорона, безпека”;
  • з 18 000 до 19 000 — “Робочі спеціальності, виробництво”;
  • з 17 500 до 18 300 — “Юриспруденція”;
  • з 15 000 до 15 500 — “Освіта, наука”;
  • з 15 000 до 15 500 — “Роздрібна торгівля”.

А ось найбільші зарплати у таких фахівців:

  • 58 500 — медіабаєр;
  • 50 000 — ендодонтист;
  • 45 000 — водій-міжнародник;
  • 40 000 — рієлтор;
  • 37 500 — рихтувальник;
  • 36 000 — бізнес-аналітик;
  • 35 000 — медіапродюсер;
  • 34 000 — арматурник;
  • 33 750 — автослюсар.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільшеУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакансій: у яких сферах пропозицій найбільшеРусский

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