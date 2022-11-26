Дніпропетровщина переходить на нові графіки постачання електроенергії

Завдяки злагодженій роботі енергетиків щодо відновлення енергосистеми з 13:00 суботи, 26.11.2022, енергетики розпочали у Дніпропетровській області перехід на новий графік подачі електроенергії населенню.

Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

Тобто час, на який відбувалося тимчасове відключення абонентів, буде зменшено з восьми годин до чотирьох. Крім того, буде три черги відключення абонентів по 4 години – одна відключена, дві включені.

Графік подачі електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК.

Енергетики звертають увагу на необхідності жорсткої економії. Якщо область буде перевищувати ліміт потужності, доведеться повернутися до старого графіку подачі – одна черга увімкнена, дві вимкнуто.

Тому, будь ласка, споживайте електроенергію економно!

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