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  • Дніпропетровщина опинилася на другому місці в Україні за кількістю втрачених телефонів

Дніпропетровщина опинилася на другому місці в Україні за кількістю втрачених телефонів

Сьогодні 14:56
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Дніпропетровщина посіла друге місце в Україні за кількістю втрачених телефонів.

Новости Днепра про Дніпропетровщина опинилася на другому місці в Україні за кількістю втрачених телефонів

З початку 2024 року було втрачено або викрадено близько 6,6 тисячі телефонів. Це на 1,3 раза менше порівняно з минулим роком. 

Лідер рейтингу: Київ – 790 випадків (11,9% від загальної кількості).
Дніпропетровщина – 582 випадки (8,8%).
Третє місце: Запорізька область – 566 випадків (8,6%).

За даними аналітиків портал Опендатабот, близько 55 телефонів щодня втрачали українці від початку цього року: ці гаджети крали або ж власники їх губили. 

Втім, українці з кожним роком утрачають усе менше мобільних телефонів, принаймні такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ. Так, близько 6,6 тисячі телефонів було викрадено чи загублено від початку 2024 року. І це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період 2021 року, та у 1,3 раза менше, ніж торік. Для порівняння, у 2023-му українці залишились без 29 тисяч телефонів.

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