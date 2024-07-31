Дніпропетровщина область, де найбільше боржників з комунальних послуг в Україні - Днепр Инфо
Дніпропетровщина область, де найбільше боржників з комунальних послуг в Україні
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Сегодня 11:28

Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю людей, які мають борги за комунальні послуги.

Новости Днепра про Дніпропетровщина область, де найбільше боржників з комунальних послуг в Україні

За понад два роки з початку повномасштабного вторгнення майже на третину зросла кількість боргів за комуналку. Такі дані називають аналітики порталу Опендатабот, які дослідили дані з Єдиного реєстру боржників.

Станом на липень 2024 в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. 

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області — понад 100 тис. проваджень або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом Харківська та Донецька область — 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно.

Новости Днепра про Дніпропетровщина область, де найбільше боржників з комунальних послуг в Україні

Найчастіше не платять за опалення – борги за тепло мають 258,8 тис. українців. На другому зі значним відривом находяться борги за водопостачання, які мають 130,2 тис. людей. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис. відкритих проваджень.

Багато заборгованостей також за:

  • Житлове обслуговування — 67,1 тис. або 9,6%;
  • Газопостачання — 59,7 тис. або 8,5%;
  • Вивіз відходів — 7,6 тис. або 1,1%;

Зауважимо, що мова йде про боржників справи яких вже скерували до суду, тож загальна цифра може бути значно більшою. 

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