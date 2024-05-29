Дніпропетровщина – лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетів

Таку позитивну стастистику від Мінфіну опублікував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Очільник ДОР також зазначив, що за перше півріччя 2023 року Дніпропетровська область мала показник у 19,7 мільярдів гривень. Більший показник має тільки Київ. Цього року наша область знову посіла місце серед лідерів.
Наша область – прифронтова, із величезними ризиками для ведення бізнесу. Та навіть попри це у важкі часи війни платники податків демонструють стійкість. Працюють в умовах дефіциту електроенергії, мають брак співробітників через мобілізацію, але продовжують забезпечувати громадян роботою та наповнюють бюджет, – заявив Микола Лукашук.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина стала лідером за темпами перейменування топонімів.
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