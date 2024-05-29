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Дніпропетровщина – лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетів

Сьогодні 07:20
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Дніпропетровщина знову ввійшла у список лідерів за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Таку позитивну стастистику від Мінфіну опублікував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

Новости Днепра про Дніпропетровщина - лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетів

Очільник ДОР також зазначив, що за перше півріччя 2023 року Дніпропетровська область мала показник у 19,7 мільярдів гривень. Більший показник має тільки Київ. Цього року наша область знову посіла місце серед лідерів.

Наша область – прифронтова, із величезними ризиками для ведення бізнесу. Та навіть попри це у важкі часи війни платники податків демонструють стійкість. Працюють в умовах дефіциту електроенергії, мають брак співробітників через мобілізацію, але продовжують забезпечувати громадян роботою та наповнюють бюджет, – заявив Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина стала лідером за темпами перейменування топонімів.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина - лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетівУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина - лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетівРусский

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