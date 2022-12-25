Дніпропетровщина лідер за кількістю шлюбів в 2022 році

Як повідомили в Мінюсті, за 11 місяців 2022 року в Україні одружилося 217 800 закоханих.
З них лише за 22 дні грудня одружились 8 559 пар. Дніпропетровщина очолює ТОП, у нашому регіоні уклали найбільше шлюбів
Найбільше одружувалися:
Нагадаємо, раніше в Дії дозволили одружуватися онлайн. Поки що послуга працює в тестовому режимі.
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