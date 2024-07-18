Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’ю

У Дніпропетровській області найбільше пар створили сім’ю у 2024 році серед інших регіонів.

З початку 2024 року в Україні було створено 18 760 нових родин. Лише на Дніпропетровщині одружилися 7 776 пар. Це найбільше в державі. На другому місці сусідня Запорізька область, де заручилися 2 205 пар. Найменше сімей створили у Херсонській області — 323.

Про це повідомили на сторінці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) у Facebook.

Там опублікували статистику шлюбів по областям, яка виглядає наступним чином:

у Дніпропетровській області — 7 776 шлюбів;

у Запорізькій області — 2 205 шлюбів;

у Кіровоградській області — 1 801 шлюб;

у Миколаївській області — 2 459 шлюбів;

в Одеській області — 4 896 шлюбів;

у Херсонській області — 323 шлюби.

“На похмурому тлі жорстокої війни відділи ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) щодня стають свідками народження нових сімей, де панує не лише щире почуття, але й міцність духу та прагнення до щастя попри всі виклики”, – написали в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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