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  • Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’ю

Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’ю

Вчора 16:08
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У Дніпропетровській області найбільше пар створили сім’ю у 2024 році серед інших регіонів.

Новости Днепра про Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’ю

З початку 2024 року в Україні було створено 18 760 нових родин. Лише на Дніпропетровщині одружилися 7 776 пар. Це найбільше в державі. На другому місці сусідня Запорізька область, де заручилися 2 205 пар. Найменше сімей створили у Херсонській області — 323.

Про це повідомили на сторінці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) у Facebook.

Там опублікували статистику шлюбів по областям, яка виглядає наступним чином:

  • у Дніпропетровській області — 7 776 шлюбів;
  • у Запорізькій області — 2 205 шлюбів;
  • у Кіровоградській області — 1 801 шлюб;
  • у Миколаївській області — 2 459 шлюбів;
  • в Одеській області — 4 896 шлюбів;
  • у Херсонській області — 323 шлюби.

“На похмурому тлі жорстокої війни відділи ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) щодня стають свідками народження нових сімей, де панує не лише щире почуття, але й міцність духу та прагнення до щастя попри всі виклики”, – написали в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’юУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’юРусский

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