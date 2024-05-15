Дніпропетровщина — лідер по купівлі нових автомобілів

Дніпропетровська область — серед лідерів областей України, де найбільше купують нові авто.

У квітні 2024 року на Дніпропетровщині придбали 452 автомобілі. Хітом продажів був кросовер Mazda CX5, вартістю від 1 228 400 грн.

Про це повідомляє “Укравтопром”

Також в рейтинг лідерів по купівлі авто потрапили Київ (2066 авто) і Київщина (500), Львівська (321) та Одеська (310) області. Разом з Дніпропетровщиною ці регіони забезпечили 64% продажів нових легковиків у квітні.

У Києві бестселером місяця став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської, Одеської та Львівської областей частіше купували кросовер Toyota RAV-4.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПів.

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