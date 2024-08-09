Дніпропетровщина – друга за кількістю хворих на COVID-19: скільки випадків зафіксували минулого тижня

Дніпропетровщина війшла у трійку областей з найбільшою кількістю хворих на COVID-19.

В Україні у липні 2024 року було задокументовано 8220 випадків захворювань на COVID-19. Такий показник більше ніж у 3 рази перевищує той, що був зафіксований минулого місяця – 2320.

Про це повідомили в пресслужбі Національній службі здоров’я України із посиланням на дані ЕСОЗ.

Найбільшу кількість пацієнтів, в яких діагностували коронавірус минулого місяця, – у Києві (1843 випадки). Другою в трійці антилідерів стала Дніпропетровська область – 1010 випадків. У Київській області зафіксовано 742 випадки.

За даними Дніпропетровського обласного ЦКПХ, в області підвищився рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції – за тиждень з 26 липня по 1 серпня зареєстрували 4959 випадків, що на 28,4% більше за показник минулого тижня. На COVID-19, який також входить у групу ГРВІ, припадає 8,4% – 418 випадків.

На коронавірус минулого тижня захворіла 51 дитина, до медзакладів було госпіталізовано 74 хворого. Летальні випадки не зареєстровані.

Щодо нового штаму FLiRT – в регіоні не виявили випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу. Два випадки зафіксували у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Завідувач відділу Дніпропетровського ЦКПХ Денис Кісельов зазначає, що вакцинація проти коронавірусу не запобігає зараженню новим штамом повністю, але залишається ефективним варіантом захисту від важкого перебігу хвороби та допомогає запобігти ускладненням й летальним наслідкам.

Отримати щеплення проти COVID-19 можуть всі бажаючі. Особливо рекомендовано щеплення групам ризику тяжкого перебігу COVID-19, до яких належать літні люди віком понад 60 років (особливо 75+); вагітні жінки; особи з супутніми станами (імуносупресія та інші). Пункти щеплення в Україні, в тому числі в Дніпропетровській області забезпечені безплатною омікрон-специфічною вакциною виробництва Pfizer, – зазначено в публікації ЦКПХ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингу.

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