Дніпро знову визнали найкримінальнішим містом Східної Європи

Дніпро на думку сервісу Numbeo найкримінальніше місто Східної Європи.

Дніпро входить у двадцятку найбільш кримінальних міст в Європі з індексом злочинності – 54.2 та безпеки – 45,8. До ТОП-20 серед міст України потрапила лише Одеса, яка знаходиться в рейтингу на одну сходинку нижче.

Водночас Дніпро згідно з рейтингом визнали найкримінальнішим містом Східної Європи.

Якщо порівнювати у загальному рейтингу з усіма країнами світу, то Дніпро посідає 89 сходинку.

Найнебезпечніше почувають себе люди у Південній Африці, країнах Латинської Америки, та в деяких містах у США (Детройт, Мемфіс (штат Теннессі), Балтимор (штат Мериленд)).

Зауважимо, сервіс Numbeo двічі на рік публікує рейтинг Crime Index, який вказує на рівень злочинності в країнах Європи.

При створенні рейтингу використовують відгуки людей, а також звертають увагу на рівень злочинності та як він змінився протягом трьох років, кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадень авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.

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