Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погода

Дніпро накриють зливи.

Погода цими вихідними значно зіпсується. Через циклон, який накриє південь України впродовж суботи-неділі міста буде заливати дощами. Короткочасні грозові опади, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (окрім Одещини), у східних областях, а також зачепить центр, окрім Вінниччини. Такий прогноз озвучила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Зачепить і Дніпро.

У Дніпрі 15-16 червня пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами. Цими вихідними буде досить прохолодно від +20…до +22 градуси, у вечірній час очікується зниження до +17…+15 градусів. Подекуди в Дніпропетровській області може випасти град. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

З понеділка, з 17-го червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна, згідно з сезоном.

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