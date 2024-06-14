Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погода

Сьогодні 20:53
просмотров

Дніпро накриють зливи.

Новости Днепра про Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погода

Погода цими вихідними значно зіпсується. Через циклон, який накриє південь України впродовж суботи-неділі міста буде заливати дощами. Короткочасні грозові опади, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (окрім Одещини), у східних областях, а також зачепить центр, окрім Вінниччини. Такий прогноз озвучила народна синоптикиня Наталка Діденко. 

Зачепить і Дніпро. 

У Дніпрі 15-16 червня пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами. Цими вихідними буде досить прохолодно від +20…до +22 градуси, у вечірній час очікується зниження до +17…+15 градусів. Подекуди в Дніпропетровській області може випасти град. Про це попередили в Укргідрометцентрі. 

З понеділка, з 17-го червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна, згідно з сезоном.

Новости Днепра про Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погода

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погодаУкраїнська Новости Днепра про Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погодаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі чоловік втік з-під конвою, вистрибнувши з вікна третього поверху у перуці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:28
    У Дніпрі чоловік втік з-під конвою, вистрибнувши з вікна третього поверху у перуці

    У Дніпрі чоловік втік з-під варти, вистрибнувши з вікна.

    У Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:57
    У Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку

    Дитина випала з другого поверху.

    У Дніпрі та області 15 червня графіки відключень світла діятимуть весь день
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:04
    У Дніпрі та області 15 червня графіки відключень світла діятимуть весь день

    У Дніпрі та області 15 червня графіки діятимуть весь день.

    У Дніпрі на касі АТБ ножем поранили чоловіка: поліція повідомила нові деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    У Дніпрі на касі АТБ ножем поранили чоловіка: поліція повідомила нові деталі

    Чоловіка, який напав на відвідувача супермаркету з ножем, затримали.

    Наверх