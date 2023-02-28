Дніпро vs. 5 мегаполісів Європи: що спільного й відмінного

Минулого року, за даними аналітичної компанії Euromonitor, найпопулярнішими містами у Європі стали: Париж, Амстердам, Мадрид, Рим, Лондон. Журналісти dnepr.info вирішили порівняти площу 5 найпопулярніших міст Європи з площею та населенням, а також із культурними та навчальними закладами Дніпра. Знайти відмінні та спільні риси.

Дніпро – четверте за розміром місто в Україні. Його площа складає 409,7 км. кв. Станом на грудень минулого року у місті проживало понад мільйон людей. Вважається «космічною» столицею України. З незвичайного, в нашому місті є найдовша набережна в Європі – 23 км, і найкоротше метро – довжина гілок трохи більше 7 км. місто знаходиться на двох берегах однойменної річки. У місті функціонує кілька заводів та є 13 навчальних закладів, 5 театрів, є філармонія, органний зал, близько 10 музеїв та планетарій.

Найпопулярнішим містом у Європі минулого року був Париж. Його площа 105 км. кв. Він у кілька разів менший від Дніпра, але в місті живе понад 2 млн людей. Він, як і Дніпро, стоїть на річці. У столиці Франції працює 97 музеїв, 100 театрів, тут також є 2 міжнародні аеропорти. У Парижі одне з найдовших метро у світі. Загальна довжина гілок становить 212 км. У промисловій зоні міста розташовані заводи, в тому числі і з виробництва автомобілей.

Площа Амстердама – 219,3 км. кв. Місто розташоване в гирлі річки Амстел і тут є канал, що сполучає місто з Південним морем. Населення – 863 тис. осіб. В Амстердамі 11 музеїв, серед яких є музей сексу. У місті є вулиця червоних ліхтарів. У столиці Нідерландів знаходяться 2 університети. Аеропорт в Амстердамі тільки один, але є найбільшим в країні і 4 пасажиропотоку в Європі. У самому місті та його передмісті працюють промислові та машинобудівні підприємства. Амстердам вважається центром гравіювання та торгівлі алмазами.

Площа Мадрида – 604,3 км. кв. Є найбільшим містом Іспанії. Населення – 3,2 млн осіб. За кількістю населення на квадратний метр посідає третє місце в ЄС, після Лондона та Парижа. У місті також протікає річка Мансанарес. У Мадриді 3 музеї, понад 10 університетів. У Мадриді є найбільший королівський палац у світі – його площа понад 2 тис кв.м. Тут також є найвідоміший гей-квартал континентальної Європи. У Мадриді 2 аеропорти. У передмісті розташовано кілька автомобільних заводів.

Площа Риму – 1,285 км кв, при цьому у місті проживає понад 2,7 млн осіб. Це найбільша за кількістю мешканців та території адміністративна одиниця Італії. Місто знаходиться на річці Тибр. До визначних пам’яток міста відносять фонтани – їх тут 9, і мости – їх тут 5, палаци – їх тут 12. У Римі є 5 університетів, 10 музеїв. Є також 2 аеропорти.

За площею столиця Великобританії – найбільша у нашому огляді – 1,572 км кв. При цьому її населення становить майже 9 млн осіб. Тут є резиденція короля – Букінгемський палац. Самі англійці називають свою столицю «The Big Smoke» через постійний густий смог та туман на вулицях, а також «The Great Wen» – містом з дуже великою кількістю населення. У місті протікає Темза. Машин у місті так багато, що кілька років тому владою було ухвалено рішення, згідно з яким рух у центрі міста був обмежений. У парні дати приїхати в центр можна лише на машині, де остання цифра в номері парна, непарні – відповідно навпаки. Також владою було встановлено плату за в’їзд на авто до центру міста. У Лондоні є 8 аеропортів та морський порт. У населеному пункті функціонує 12 вищих навчальних закладів, 8 музеїв та 5 театрів.

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