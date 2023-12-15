Дніпро увійшов до світового рейтингу міст з найдорожчою нерухомістю

Ціни на нерухомість у Дніпрі ростуть навіть під час війни. Нещодавно відомий портал з пошуку житла опублікував дані, які свідчать про те, що в Дніпропетровській області шалено зросла вартість житла. Однокімнатну квартиру в середньому продають за 44 тисячі доларів, а ціна квадратного метра у новобудовах складає близько тисячі “зелених”.
Сервіс Numbeo, який моніторить якість та вартість життя у мегаполісах світу, опублікував рейтинг міст з найдорожчою нерухомістю. Туди потрапив і Дніпро. До переліку також внесли Київ, Львів, Одесу та Харків.
Дніпро, серед міст України, 5-й сходинці.
Усього до рейтингу увійшло 270 міст світу.
Поруч з Дніпром грузинський Батумі та казахська Астана.
Очолили рейтинг найдорожчих міст:
Нагадаємо, раніше ми публікували матеріал про те, як дорого продають та здають квартири у Дніпрі.
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