Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпро увійшов до світового рейтингу міст з найдорожчою нерухомістю

Сьогодні 16:37
просмотров

Портал Numbeo додав Дніпро до рейтингу міст світу з найдорожчою нерухомістю.

Новости Днепра про Дніпро увійшов до світового рейтингу міст з найдорожчою нерухомістю

Ціни на нерухомість у Дніпрі ростуть навіть під час війни. Нещодавно відомий портал з пошуку житла опублікував дані, які свідчать про те, що в Дніпропетровській області шалено зросла вартість житла. Однокімнатну квартиру в середньому продають за 44 тисячі доларів, а ціна квадратного метра у новобудовах складає близько тисячі “зелених”. 

Сервіс Numbeo, який моніторить якість та вартість життя у мегаполісах світу, опублікував рейтинг міст з найдорожчою нерухомістю. Туди потрапив і Дніпро. До переліку також внесли Київ, Львів, Одесу та Харків. 

Дніпро, серед міст України, 5-й сходинці.

  • Київ — 182 місце (2317 доларів за метр квадратний);
  • Львів — 219 сходинка (1759 доларів за метр);
  • Харків — 239 місце (1385 доларів);
  • Одеса — 246 місце (1258 доларів);
  • Дніпро — 248 місце (1168 доларів).

Усього до рейтингу увійшло 270 міст світу. 

Поруч з Дніпром грузинський Батумі та казахська Астана. 

Новости Днепра про Дніпро увійшов до світового рейтингу міст з найдорожчою нерухомістю

Очолили рейтинг найдорожчих міст:

  • Гонконг — 1 місце (30 908 доларів за один метр квадратний);
  • швейцарський Цюрих — 2 місце (26 769 доларів США за метр);
  • південно-корейський Сеул — 3 місце (20 962 доларів США).

Нагадаємо, раніше ми публікували матеріал про те, як дорого продають та здають квартири у Дніпрі. 

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро увійшов до світового рейтингу міст з найдорожчою нерухомістюУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Лукашук прокоментував статтю в Bild про те, що росіяни планують захопити Дніпро до 2026 року
Новини Дніпра
Сьогодні 16:06
Лукашук прокоментував статтю в Bild про те, що росіяни планують захопити Дніпро до 2026 року

Учора в німецькому виданні Bild опублікували статтю під назвою “Це…

У Дніпрі на Запорізькому шосе через фуру та ДТП зібрався величезний затор
Новини Дніпра
Сьогодні 15:58
У Дніпрі на Запорізькому шосе через фуру та ДТП зібрався величезний затор

У Дніпрі через ДТП на Запорізькому шосе частково паралізований рух.

Синоптик розповіла, якою буде погода в Дніпрі до Різдва
Новини Дніпра
Сьогодні 15:17
Синоптик розповіла, якою буде погода в Дніпрі до Різдва

Синоптик розповіла, яку погоду слід очікувати найближчий тиждень.

Де можна дізнатись завантаженість різних КПП України: список сайтів
Новини Дніпра
Сьогодні 14:44
Де можна дізнатись завантаженість різних КПП України: список сайтів

Черги на кордоні – не рідкість для України. Особливо довго…

Наверх