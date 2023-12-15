Дніпро увійшов до світового рейтингу міст з найдорожчою нерухомістю

Портал Numbeo додав Дніпро до рейтингу міст світу з найдорожчою нерухомістю.

Ціни на нерухомість у Дніпрі ростуть навіть під час війни. Нещодавно відомий портал з пошуку житла опублікував дані, які свідчать про те, що в Дніпропетровській області шалено зросла вартість житла. Однокімнатну квартиру в середньому продають за 44 тисячі доларів, а ціна квадратного метра у новобудовах складає близько тисячі “зелених”.

Сервіс Numbeo, який моніторить якість та вартість життя у мегаполісах світу, опублікував рейтинг міст з найдорожчою нерухомістю. Туди потрапив і Дніпро. До переліку також внесли Київ, Львів, Одесу та Харків.

Дніпро, серед міст України, 5-й сходинці.

Київ — 182 місце (2317 доларів за метр квадратний);

Львів — 219 сходинка (1759 доларів за метр);

Харків — 239 місце (1385 доларів);

Одеса — 246 місце (1258 доларів);

Дніпро — 248 місце (1168 доларів).

Усього до рейтингу увійшло 270 міст світу.

Поруч з Дніпром грузинський Батумі та казахська Астана.

Очолили рейтинг найдорожчих міст:

Гонконг — 1 місце (30 908 доларів за один метр квадратний);

швейцарський Цюрих — 2 місце (26 769 доларів США за метр);

південно-корейський Сеул — 3 місце (20 962 доларів США).

Нагадаємо, раніше ми публікували матеріал про те, як дорого продають та здають квартири у Дніпрі.

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