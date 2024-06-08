Дніпро уклав угоду про дружбу з ізраїльським містом Нетанія

Дніпро співпрацюватиме з ізраїльським містом Нетанія у сферах освіти та безпеки. Угоду вже підписано!

Ще наприкінці 2021-го року Дніпро став першим українським учасником спільної з Ізраїлем програми підтримки стартап-компаній та бізнес-проєктів. Договір, підписаний тоді мером Борисом Філатовим, став для Нетанії першою угодою про співпрацю з українським містом. Після початку повномасштабного вторгнення росії народ Ізраїлю підтримав Дніпро гуманітарними вантажами.

Тепер, в рамках уже укладеного меморандуму про дружбу, ізраїльська та українські сторони розширюватимуть спільну роботу, зокрема, у сферах безпеки, освіти, культури, спорту, місцевого самоврядування та охорони навколишнього природного середовища.

«Попри значні виклики і загрози національній безпеці, з якими стикаються Україна і Держава Ізраїль, сторони знаходять можливості для розширення міжрегіональної співпраці», — прокоментували подію у посольстві України в Ізраїлі.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що Дніпро і далі розбудовуватиме міжмуніципальне партнерство з містами різних країн.

«Війна відкрила нам так зване «вікно можливостей», яке ми використовуємо, аби Дніпро був ще більш витривалим до викликів воєнного часу. Бо ж, крім підтримки на словах, місто залучає до себе різну комунальну техніку, генератори, оснащення для лікарень і не тільки. Водночас це зміцнює фундамент для вже повоєнного відновлення та розвитку», — сказав Філатов.

Як відомо, за майже 2,5 роки повномасштабної війни Дніпро налагодив співробітництво з німецьким Кельном, італійським Міланом, японською Осакою (з якою також підписано угоду про повоєнне відновлення Дніпра), столицею Фінляндії — Гельсінкі, містами Гранд-Репідс та Амарилло (США), а також Остравою (Чехія).

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