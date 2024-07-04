Дніпро – Силам оборони: ще 5 новеньких повнопривідних пікапів поїхали на фронт

Разом - до Перемоги!

Саме те, що прохають військові: Дніпро продовжує системну підтримку Сил оборони. Наше місто досі є лідером серед інших громад з надання допомоги військовим.

Сьогодні місто передало підрозділу ЗСУ «Лють» та одній з військових частин 5 новеньких пікапів.

«Це, слава Богу, не перша допомога Дніпра нашому підрозділу, але підрозділ великий, він збільшується і задачі ми виконуємо на найважчих ділянках фронту. У цьому підрозділі є дніпряни, мешканці нашої області, і це основний кістяк підрозділу двох полків бригади «Лють». Тож ми виражаємо велику вдячність громаді Дніпра та міському голові Борису Філатову за те, що постійно підтримуєте. Раніше ми вже отримували автівки, які досі служать нам і врятували не одне життя. Також отримували й іншу техніку. А ці позашляховики будуть нам у пригоді при підвезенні снарядів. Бо ми не можемо привезти на першу лінію достатню кількість снарядів, це досить небезпечно. Тож нам потрібні пікапи, щоб довозити снаряди, встановлювати на них турелі і боротися з безпілотниками. Також застосовуватимемо їх під час евакуації», — розповів начальник відділу бригади «Лють» Володимир.

5 абсолютно нових повнопривідних пікапів марки JAC 8T 4 з максимальною швидкістю 150 км/год та колісною формулою 4Х4. Автівки дизельні — допоможуть зекономити бійцям пальне.

Поміч місто надає на постійній основі. Дніпро веде співпрацю з конкретними бойовими бригадами та підрозділами і купує для них обладнання за їхніми замовленнями.

«Сьогодні ми передаємо ще 5 позашляховиків. У цілому з початку повномасштабного вторгнення на фронт поїхало вже 968 транспортних засобів. Ми, авжеж, продовжимо співпрацювати з нашими військовими, виконувати у системному режимі всі їхні заявки. І це не тільки квадрокоптери, квадроцикли, це і автівки, і вантажівки, і все необхідне обладнання, якого потребують наші військові. У міської ради є профільна програма. Вона завдяки позиції міського голови Бориса Філатова наповнюється фінансуванням. Отже, є можливість виконувати заявки військових, які вони подають до міської ради», — зазначив заступник міського голови Дніпра, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев.

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