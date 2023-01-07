Дніпро прикрасила нова патріотична інсталяція: її присвятили ЗСУ

Знімок інсталяції розмістили у Facebook.
У дописі зазначається, що автор роботи – дніпрянин з нікнеймом ashk1984.
Символічна композиція, яка представляє собою напис “Віримо в ЗСУ”, прикрасила торець багатоповерхівки та галявину поруч із нею. На цьому ж будинку можна побачити патріотичний мурал у вигляді україночки, виконаної в стилі художниці Євгенії Гапчинської.
Дніпряни залишилися в захваті від нової патріотичної локації міста. В коментарях вони пишуть: “Обожнюю наш народ!”, “Ще й як вiримо! Добро переможе зло”, “Круто”, “Це наша Калинова! Гарно! Переможемо!”, “Слава ЗСУ”.
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