Дніпро прикрасила нова патріотична інсталяція: її присвятили ЗСУ

У Дніпрі з'явилася нова патріотична інсталяція, яку присвятили Збройним силам України. Арт-об'єкт у синьо-жовтих кольорах можна знайти на розі вулиць Калинової та Образцова.

Знімок інсталяції розмістили у Facebook.

У дописі зазначається, що автор роботи – дніпрянин з нікнеймом ashk1984.

Символічна композиція, яка представляє собою напис “Віримо в ЗСУ”, прикрасила торець багатоповерхівки та галявину поруч із нею. На цьому ж будинку можна побачити патріотичний мурал у вигляді україночки, виконаної в стилі художниці Євгенії Гапчинської.

Дніпряни залишилися в захваті від нової патріотичної локації міста. В коментарях вони пишуть: “Обожнюю наш народ!”, “Ще й як вiримо! Добро переможе зло”, “Круто”, “Це наша Калинова! Гарно! Переможемо!”, “Слава ЗСУ”.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: