Дніпро накриє зливовий циклон: коли припиняться дощі

Після досить теплої середини березня, початок квітня видався холодним та дощовим. Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, що на Вербну неділю переважатиме волога погода з періодичними дощами.
Опади затягнуть нас в полон на весь наступний тиждень. Хоча на вулиці буде досить тепло, адже температура повітря прогріється до +15, але дощі сильно псуватимуть настрій. Зливи чекають на нас у вівторок та середу, а ось в четвер періодичні дощі змінюватимуться сонечком.
До 16 квітня не варто чекати на суху погоду, дощі підуть від нас лише після Великодня, а дійсно потеплішає лише після 20 чисел квітня.
Нагадаємо, вчора в Дніпрі пішов грозовий дощ з градом. До речі, за словами синоптиків, весняний грім свідчить про те, що весна почалася і ми наближаємося до літа.
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