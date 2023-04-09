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Дніпро накриє зливовий циклон: коли припиняться дощі

Сьогодні 11:22
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Дніпро накриє зливами.

Новости Днепра про Дніпро накриє зливовий циклон: коли припиняться дощі

Після досить теплої середини березня, початок квітня видався холодним та дощовим. Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, що на Вербну неділю переважатиме волога погода з періодичними дощами.

Опади затягнуть нас в полон на весь наступний тиждень. Хоча на вулиці буде досить тепло, адже температура повітря прогріється до +15, але дощі сильно псуватимуть настрій. Зливи чекають на нас у вівторок та середу, а ось в четвер періодичні дощі змінюватимуться сонечком. 

До 16 квітня не варто чекати на суху погоду, дощі підуть від нас лише після Великодня, а дійсно потеплішає лише після 20 чисел квітня. 

Новости Днепра про Дніпро накриє зливовий циклон: коли припиняться дощі

Нагадаємо, вчора в Дніпрі пішов грозовий дощ з градом. До речі, за словами синоптиків, весняний грім свідчить про те, що весна почалася і ми наближаємося до літа. 

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Новости Днепра про Дніпро накриє зливовий циклон: коли припиняться дощіУкраїнська

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