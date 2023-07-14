Дніпро накриє антициклон Fee: до міста знову прийде пекельна спека

Цього тижня у Дніпрі було досить прохолодно, а температура повітря не перевищувала комфортні +25 градусів тепла. Проте найближчими днями усе зміниться. На Україну суне антициклон Fee, який принесе нам суху спекотну погоду.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Цербер може спробувати лизнути нас спекою в понеділок-вівторок, проте доведеться все одно підібгати хвоста – бо нас температурою повітря +30+33 градуси не сильно й налякаєш, – зазначила Наталка Діденко.
Від Дніпра дощі відстануть та найближчими днями на нас чекає суха та спекотна погода. Найжарче буде у вівторок, 18 липня, коли на стовпчиках термометрів ми побачимо +32.
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