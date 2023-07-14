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Дніпро накриє антициклон Fee: до міста знову прийде пекельна спека

Сьогодні 20:20
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У Дніпрі знову буде гаряче. 

Новости Днепра про Дніпро накриє антициклон Fee: до міста знову прийде пекельна спека

Цього тижня у Дніпрі було досить прохолодно, а температура повітря не перевищувала комфортні +25 градусів тепла. Проте найближчими днями усе зміниться. На Україну суне антициклон Fee, який принесе нам суху спекотну погоду.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Цими вихідними майже по всій території України буде суха та тепла погода до +25-29 градусів. На півдні та Закарпатті температура повітря може піднятися +31 градуса. Хмарки будуть, але обійдеться без дощів. 
 
Наразі Європа потерпає від аномальної спеки. В Україні значного підвищення температури повітря та пекельних +33 можна очікувати наступного тижня. 
 

Цербер може спробувати лизнути нас спекою в понеділок-вівторок, проте доведеться все одно підібгати хвоста – бо нас температурою повітря +30+33 градуси не сильно й налякаєш, – зазначила Наталка Діденко. 

Новости Днепра про Дніпро накриє антициклон Fee: до міста знову прийде пекельна спека

Від Дніпра дощі відстануть та найближчими днями на нас чекає суха та спекотна погода. Найжарче буде у вівторок, 18 липня, коли на стовпчиках термометрів ми побачимо +32.

Новости Днепра про Дніпро накриє антициклон Fee: до міста знову прийде пекельна спека

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