Дніпро має достатньо електроенергії, щоб покрити потреби в електроенергії

Укренерго не прогнозує дефіциту потужності і найближчими днями. Нині є можливість покрити споживання наявним виробництвом електроенергії нашими електростанціями.

Минулої доби у Дніпрі не було зафіксовано жодного, навіть короткотермінового, знеструмлення приватними енергетичними компаніями районних, квартальних, будинкових котелень та тепло-розподільчих пунктів, а також підвищувальних насосних станцій.

Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у місті працюють всі об’єкти всіх трьох теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства.

На цей час працюють всі підвищувальні насосні станції.

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за минулу добу очистили 21 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також усунули 11 пошкоджень на мережах водовідведення.

Серед найбільших:

– по вул. Торговій, 27, роботи на водоводі Д-400 мм з колодязя;

– по вул. Василя Чапленка, 20, аварійно-відновлювальні роботи;

– с. Олександрівка по вул. Дослідна, 80, також аварійно-відновлювальні роботи:

– сел. Новоолександрівка по вул. Залізнична, 2б. Відновлено водопостачання на наступних вулицях селища:

Залізнична;

Дніпровська;

Садова;

Солов’їна.

На всіх 32 об’єктах роботи були завершені протягом дня.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на ліквідації засмічень на мережах водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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