Дніпро і досі залишається без води та опалення: адреси та причини

Зупинена робота підвищувальної насосної станції, знеструмленої через аварійні відключення. Припинено водопостачання:
Водопостачання відновлять після подачі електроенергії. Зупинено роботу трьох котельнь центрального району. Без опалення залишились 37 будинків на проспекті Поля, вулицях Полєтаєва та Новосільній. Робота котелень відновлять після повернення енергопостачання. Всі об’єкти теплопостачання «Коменергосервіс» працюють без перебоїв.
Стабільно працюють всі районні котельні «Теплоенерго». Через відключення світла знеструмлено наступні будинкові котельні “Теплоенерго”:
Не працюють тепло-розподільчі пункти на вулиці Антоновича, Менахем-Мендл Шнеєрсона, провулку Крушельницької та вулиці Березинська. Роботу котелень відновлять після подачі електроенергії. Завершується ліквідація пориву тепломережі на вулиці Кленовій. Без тепла мешканці будинку №75 на вулиці Робоча та будинку №1 на вулиці Кленова. Аварійні роботи закінчать за декілька годин і після цього подачу тепла відновлять.
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