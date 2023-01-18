Дніпро і досі залишається без води та опалення: адреси та причини

У Дніпрі через перебої зі світлом частина мешканців 18 січня залишається без води і опалення.

Зупинена робота підвищувальної насосної станції, знеструмленої через аварійні відключення. Припинено водопостачання:

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

провулок Фестивальний, 1-31;

проспект Миру, 1-95;

вул. Березинська, 22-61;

вул. Генерала Захарченко, 1-15;

провулок Вільний, 2-12;

вул. Усенко, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання відновлять після подачі електроенергії. Зупинено роботу трьох котельнь центрального району. Без опалення залишились 37 будинків на проспекті Поля, вулицях Полєтаєва та Новосільній. Робота котелень відновлять після повернення енергопостачання. Всі об’єкти теплопостачання «Коменергосервіс» працюють без перебоїв.

Стабільно працюють всі районні котельні «Теплоенерго». Через відключення світла знеструмлено наступні будинкові котельні “Теплоенерго”:

вул. Старокозацька;

Набережна Січеславська;

пр. Лесі Українки;

провулок Ушинського;

вул. Херсонська;

вул. Фабра;

вул. Воскресенська;

проспект Олександра Поля;

вул. Троїцька;

вул. Святослава Хороброго;

вул. Михайла Грушевського;

проспект Богдана Хмельницького;

вул. Берегова;

вул. Детальбудівська;

вул. Орловська;

вул. Новоорловська;

вул. Мольєра;

вул. Янтарна;

вул. Вітчизняна;

вул. Полонської-Василенко.

Не працюють тепло-розподільчі пункти на вулиці Антоновича, Менахем-Мендл Шнеєрсона, провулку Крушельницької та вулиці Березинська. Роботу котелень відновлять після подачі електроенергії. Завершується ліквідація пориву тепломережі на вулиці Кленовій. Без тепла мешканці будинку №75 на вулиці Робоча та будинку №1 на вулиці Кленова. Аварійні роботи закінчать за декілька годин і після цього подачу тепла відновлять.

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