Dnipro Education City 2024: у Дніпрі триває останній день традиційного фестивалю професій

У Дніпрі проходить останній день традиційного фестивалю професій Dnipro Education City 2024.

Він триває відучора, 11 травня, в парку їм. Т. Шевченка. Цьогоріч в фестивалі взяли участь 45 закладів передвищоі, вищої та професійної освіти. Серед них є і 2 релакованих заклади освіти з Маріуполя та Бердянська. На Dnipro Education City кожен заклад освіти проводить презентацію для абітурієнтів, розповідає про свій заклад, його особливості та спеціальності, які в ньому можна здобути. Головна мета фестивалю – допомогти абітурієнтам визначитися з майбутньою професією.

Серед гостей заходу 14- річна Каріна. Цьогоріч вона ще не буде вступати до жодного закладу освіти, втім про майбутню карʼєру думає вже зараз.

«Дуже крута ідея, дійсно корисний захід, допомагає визначитись. Є можливість поспілкуватися з представниками закладів освіти. Особисто я ще не визначилась, куди точно буду поступати, думаю, між графічним дизайном та хореографією», – каже Каріна.

«Dnipro Education City це наймасштабніший освітній івент року. Ми раді бачити, що він привернув увагу декількох тисяч молодих людей, які зараз обирають своє професійне майбутнє. Освіта Дніпра залишається на високому рівні, наші заклади освіти динамічно розвиваються та конкурентні на освітньому ринку. Захід проходить з дотриманням правил безпеки. Поруч є укриття. В разі оголошення повітряної тривоги ведучі оголошують про це та закликають гостей пройти до сховища», – прокоментував Євген Хорошилов, заступник директора департаменту – начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра.

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