Дніпро доправив фронту ще понад 250 дронів на суму майже 24 млн грн

Понад 250 дронів, більшість з яких — FPV. Філатов показав чергову велику партію техніки для військових від Дніпра

Дніпро продовжує системно забезпечувати військових необхідною технікою, залишаючись лідером серед українських міст у підтримці Сил Оборони. Нині на передову доправляють понад 250 безпілотників різних моделей, більшість з яких — FPV.

«Чергова допомога нашим оборонцям. І знову це — дрони. Продовжуємо працювати далі. Наступного тижня буде чергова видача. Дякую мешканцям нашого міста, всім платникам податків. Бо це допомога від всієї територіальної громади», — зазначив мер Дніпра Борис Філатова.

Придбання якомога більшої кількості дронів для українських бійців залишається пріоритетом для Дніпра.

«Зараз у нас нагальна потреба саме дронів для проведення розвідки. Тому ми їх отримуємо. Це дуже позитивно. Як то кажуть, допомоги багато не буває. Ми постійно звертаємося і постійно маємо допомогу — за що дуже дякуємо громаді», — каже офіцер підрозділу однієї з бригад Сергій.

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