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Дніпро доправив фронту ще понад 250 дронів на суму майже 24 млн грн

Сьогодні 14:52
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Понад 250 дронів, більшість з яких — FPV. Філатов показав чергову велику партію техніки для військових від Дніпра

Новости Днепра про Дніпро доправив фронту ще понад 250 дронів на суму майже 24 млн грн

Дніпро продовжує системно забезпечувати військових необхідною технікою, залишаючись лідером серед українських міст у підтримці Сил Оборони. Нині на передову доправляють понад 250 безпілотників різних моделей, більшість з яких — FPV.

«Чергова допомога нашим оборонцям. І знову це — дрони. Продовжуємо працювати далі. Наступного тижня буде чергова видача. Дякую мешканцям нашого міста, всім платникам податків. Бо це допомога від всієї територіальної громади», — зазначив мер Дніпра Борис Філатова.

Придбання якомога більшої кількості дронів для українських бійців залишається пріоритетом для Дніпра.

«Зараз у нас нагальна потреба саме дронів для проведення розвідки. Тому ми їх отримуємо. Це дуже позитивно. Як то кажуть, допомоги багато не буває. Ми постійно звертаємося і постійно маємо допомогу — за що дуже дякуємо громаді», — каже офіцер підрозділу однієї з бригад Сергій.

Новости Днепра про Дніпро доправив фронту ще понад 250 дронів на суму майже 24 млн грнУкраїнська

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