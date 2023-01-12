“Дніпро-Арену” не продадуть: в чому причина припинення торгів

8 грудня на платформі “СЕТАМ” з’явився лот. На продаж виставили два об’єкти, пов’язані з футбольним життям у Дніпрі. Це — тренувальна база СК “Дніпро-1”, а також майно “Дніпро-Арени” (колишня назва “Металург”). Лот оцінювався в 113 мільйонів гривень.

У четвер, 12 січня, о 09:00 мали відбутися торги, але їх скасували. Про це повідомляється на setam.net.ua.

Причиною для скасування продажу “Дніпро-Арени” та тренувальної бази СК “Дніпро-1” став лист від “ПриватБанку” від 15 грудня. Тому торги офіційно припинили.

Заявки на участь в аукціоні подали 7 учасників. Всі заявки відхилили ще до листа від “ПриватБанку” за несплату гарантійного внеску.

Довідка:

Стадіон “Дніпро-Арена” — найбільший футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць – 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.

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