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“Дніпро-1” здобув мінімальну перемогу над “Оболонню” на виїзді

Сьогодні 15:20
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СК Дніпро-1 мінімально здолав на виїзді одного з аутсайдерів першості Оболонь.

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Гра не була надто багатою на гольові шанси.

У першому таймі господарі вдало грали в обороні та мало що дозволяли зробити підопічним Максимова.

Київський колектив розраховував лише на поодинокі контратаки та стандартні положення.

Гру серйозно змінив гол, який на 38-й хвилині забив Філіпов. На подачі кутового нападник добив м’яч у сітку після удару Сарапія.

У другому таймі вже Дніпро грав “за рахунком”, а у киян не мало що виходило в атаці. 

Після перемоги СК Дніпро-1 вийшов на перше місце у таблиці, але у “Кривбаса”, “Динамо” та “Шахтаря” є ще декілька матчів у запасі.

Дніпро-1 1.Волинець, 11.Мірошніченко, 3.Адамюк, 30.Кравець, 20.Горбунов, 5.Сарапій, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок (кап), 9.Гуцуляк, 27.Очеретько (14.Гаджиєв,73), 7.Філіппов.(31.Ківінда. 56, 42. Пасіч.90+1)
Запасні: 33.Юрчук, 12.Кінарейкін, 23. Баденко, 4.Авраменко, 29.Мельниченко,
Головний тренер: Юрій Максимов
Гол: Філіппов (37)

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