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  • Для жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід: що каже його адвокат

Для жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід: що каже його адвокат

Сьогодні 19:09
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Дніпрянину, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, обрали запобіжний захід.

Новости Днепра про Для жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід: що каже його адвокат

У Галицькому суді міста Львова обрали запобіжний захід для 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Це тримання під вартою без права внесення застави, на якому раніше наполягали прокурори, пише Суспільне. 

Юнак пробуде в СІЗО щонайменше до 22 вересня. 

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима повідомив, що сторона обвинувачення буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу. Раніше сторона захисту просила про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу захисту.

Як пояснив адвокат обвинуваченого, “ще не проведена жодна експертиза, яка б ідентифікувала мого підзахисного з тою особою, яку бачила вся країна на фотознімках”.

Раніше юнаку повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Фаріон дав коментар поліції, а донька загиблої жорстко звернулася до нього у залі суду.

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Новости Днепра про Для жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід: що каже його адвокатУкраїнська

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