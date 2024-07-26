Для жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід: що каже його адвокат

У Галицькому суді міста Львова обрали запобіжний захід для 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Це тримання під вартою без права внесення застави, на якому раніше наполягали прокурори, пише Суспільне.
Юнак пробуде в СІЗО щонайменше до 22 вересня.
Адвокат підозрюваного Ігор Сулима повідомив, що сторона обвинувачення буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу. Раніше сторона захисту просила про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу захисту.
Як пояснив адвокат обвинуваченого, “ще не проведена жодна експертиза, яка б ідентифікувала мого підзахисного з тою особою, яку бачила вся країна на фотознімках”.
Раніше юнаку повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Фаріон дав коментар поліції, а донька загиблої жорстко звернулася до нього у залі суду.
Читайте також:
Автор:
Світла буде більше, але відключень не уникнути.
Для того, щоб «закрити» лікарняний у Дніпрі не обов'язково йти…
У Дніпрі пенсіонерка обманула літнє подружжя.
На Криворіжжі зафіксували масовий мор риби.