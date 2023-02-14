Для закоханих та одинаків: 14 фільмів про кохання до Дня Св. Валентина

Сьогодні одне з найромантичніших свят року. І хоча для справжнього кохання дати в календарі не мають значення, День Святого Валентина в Україні популярний і багато хто його відзначає, щоб ще раз чи, можливо, вперше зізнатися іншій людині у своїх почуттях.

До Дня закоханих журналісти dnepr.info зібрали добірку із 14 фільмів, які можна подивитися, як разом із коханою людиною, так і тим, хто ще знаходиться в пошуках кохання.

«Щоденник пам’яті» – історія про стосунки хлопця та дівчини з різних соціальних верств, які, незважаючи на протести батьків, війну та хвороби не перестали кохати один одного. Фільм-мелодраму знято за сюжетом однойменного біографічного роману письменника Ніколаса Спаркса.

У головних ролях: Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс.

«Північ у Парижі» – романтична мелодрама про письменника, який розуміє, що не може більше нічого створити, і щоб знайти натхнення вирушає разом зі своєю дружиною до Парижа. Там, дивовижним чином, він переміщається в часі і заводить дружбу з колишньою коханкою художника Модільяні, знайомиться з Гертрудою Стайн, Сальвадором Далі та Луїсом Бунюелем. Він розуміє, що хотів би залишитися в минулому, оскільки там він знайшов своє кохання.

Режисер фільму – Вуді Аллен, у головних ролях: Оуен Вілсон, Маріон Котійяр.

«Під сонцем Тоскани» – за сюжетом відома американська письменниця розлучається з чоловіком і через депресію ніяк не може закінчити роботу над книгою. Щоб розвіятися, вона їде до Італії і побачивши в Тоскані стародавній маєток купує його з бажанням розпочати нове життя. Однак вона виявляється не одна в цьому будинку. Низка подій і знайомств призводить до того, що героїня знаходить справжнє кохання.

У головних ролях: Даян Лейн, Ліндсі Дункан.

«Вічне сяйво чистого розуму» – фільм про те, як двоє закоханих вирішують розлучитися і завдяки сучасним технологіям стирають пам’ять один про одного. Але вони випадково знову зустрічаються на вокзалі на День Святого Валентина. Драма про долю та справжні почуття.

У головних ролях: Кейт Уінслет, Джим Керрі.

«Маленькі жінки» – це історія про дорослішання сестер. Вони вперше закохуються, розчаровуються, відчувають образи. Дія відбувається під час Громадянської війни у США. Дівчата живуть у різних містах та країнах, намагаються влаштувати свої життя та шукають кохання. Фільм – екранізація однойменного роману Луїзи Олкотт 1868 року.

У головних ролях: Сірша Ронан, Емма Вотсон, Тімоті Шаламе.

Для тих, кому хочеться посміятися сьогодні – комедія «Пропозиція». Фільм роповідає про строгу начальницю, яку боятися і ненавидять. Але їй загрожує депортація до Канади і задля продовження візи вона згодна на все. Дівчина вирішує фіктивно вийти заміж за свого помічника.

У головних ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнольдс.

Мюзикл «Зірка народилася» розповідає про кантрі-музиканта Джексона, який одного разу знайомиться з талановитою, але невідомою співачкою Еллі, допомагає їй стати знаменитою, а потім – вони одружуються. Та згодом закохані віддаляються один від одного. Щоб налагодити стосунки Еллі скасовує турне та жертвує кар’єрою. Джексон розуміючи, що тільки заважає своїй дружині вирішує вчинити по-своєму.

У головних ролях: Бредлі Купер, Леді Гага.

Ще один музичний комедійно-драматичний фільм у добірці – це «Ла-Ла Ленд». Історія про ще не дуже відому актрису і музиканта, який виступає в барах. Коли до них обох приходить успіх – це змінює їхні відносини. Але незважаючи на любов, що закінчилася, вони залишаються щасливими.

У головних ролях: Райан Гослінг, Емма Стоун.

«Століття Адалін» – головна героїня фільму народилася на початку ХХ століття. Автомобільна аварія та удар блискавкою дивним чином змінили її життя. Вона перестала старіти. Кожні 10 років їй доводиться змінювати особистість, документи та оточення, нікому не відкриваючи своєї таємниці. Якось закохавшись, вона збігає, але через час вони зустрічаються знову, і головна героїня приймає складне рішення.

У головних ролях: Блейк Лавлі, Харрісон Форд.

У головного героя фільму «Примарна краса» у житті сталася трагедія. Він у депресії, а колеги по роботі намагаються допомогти та розробляють для цього нетрадиційний план, який спрацював несподіваним чином.

У головних ролях: Вілл Смітт, Едвард Нортон, Кіра Найтлі.

Картина «Емма» – екранізація однойменного роману Джейн Остін. Емма вирішує, що ніколи не вийде заміж, а її улюблене заняття і «робота» водночас – звідництво. Але нічого не підозрюючи вона робить у своїй «роботі» помилку за помилкою, які в результаті призводять до того, що Емма знаходить свою любов.

У головних ролях: Анна Тейлор-Джой, Джонні Флін.

Картина «Їж, молись, кохай» оповідає про заміжню жінку, яка зрозуміла, що живе не тим життям, яким би хотіла. Вона розлучається з чоловіком і вирушає в подорожі країнами, де знаходить своє кохання і пізнає себе.

У головній ролі: Джулія Робертс, Хав’єр Бардем.

Романтична драма «Дорогий Джон» розповідає про кохання солдата Джона та дівчини Савани. Він служить в армії, а протягом кількох років бере участь у небезпечних місіях. І все, що його в цьому підтримує, – це листи дівчини. Поки він служить, дівчина одружується, але хлопець приймає її вибір. Майже через 10 років після знайомства вони знову зустрічаються.

У головних ролях: Ченнінг Татум, Аманда Сейфрід.

Головні герої фільму «До тебе чи до мене?» – друзі, які живуть у різних містах США, вони вирішують на тиждень помінятися будинками і після цього знаходять своє кохання.

У головних ролях: Різ Візерспун, Ештон Катчер.

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