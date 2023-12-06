Для українців зміняться правила виходу на пенсію: скільки тепер потрібно буде працювати

З 2024 року для працюючих мешканців Дніпра та всіх українців поступово збільшуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років.

Журналісти dnepr.info дізналися як довго ці вимоги збільшуватимуться і скільки потрібно буде пропрацювати, щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, а кому пенсію взагалі платити не будуть.

В Україні встановлено єдиний мінімальний вік для виходу на пенсію чоловіків та жінок – 60 років. Але право на заслужений відпочинок у віці отримають лише ті, хто має не менше 30 років страхового стажу. Починаючи з наступного року, тривалість необхідного страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років поступово збільшується. До 2028 року він становитиме щонайменше 35 років.

Щороку кількість необхідних років страхового стажу буде трохи більшою. Так, цього року право на вихід на пенсію у 60 років мають ті, хто має 30 років запису у трудовий. У 63 роки можуть вийти на пенсію ті, хто за все життя офіційно працював від 20 до 30 років. О 65-й піти на заслужений відпочинок зможуть ті, хто має від 15 до 20 років стажу.

Як змінюватимуться вимоги до стажу

Але вже наступного року кількість років необхідного стажу зросте. Щоправда не критично – лише на рік. Тобто тим, кому наступного року виповнюється 60 років і вони мають вийти на пенсію, необхідно мати 31 рік страхового стажу. Якщо не вистачатиме – доведеться доопрацьовувати. А тим, кому буде 60 років у 2025 році для виходу на пенсію, необхідно мати вже 32 роки страхового стажу. Відповідно для тих, хто збирається на пенсію у 63 роки, знадобиться від 22 до 32 років стажу, а у 65 років – потрібно буде опрацювати до «офіційних» 15-22 років зазначених у трудовій. У наступні роки – до 2028 року до цих цифр додаватиметься один додатковий рік.

Кому не платитимуть пенсію

Якщо до 65 років громадянин не матиме мінімальних 15 років трудового стажу – він не матиме права виходу на пенсію за віком. У такому разі ця людина отримуватиме соціальну допомогу. Її призначатиме не Пенсійний фонд, а органи соціального захисту.

Де дізнатися про страховий стаж

Перевірити свій страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду України або через застосунок установи. Для цього потрібно створити на порталі особистий кабінет. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити.

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