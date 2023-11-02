Для мешканця Дніпра похід за грибами завершився у лікарні: що сталося

Для поціновувача "тихого полювання" похід по гриби закінчився отруєнням.

Грибний сезон у самому розпалі, тому побільшало випадків отруєння цими делікатесами. Днями до лікарні потрапив чоловік, який назбирав грибів у лісосмузі, посмажив та почав скаржитися на погане самопочуття.

Як розповів медик Влад Боднюк, до єдиної центральної диспетчерської надійшов виклик про чоловіка, який відчуває запаморочення, нудоту, було багаторазове блювання після вживання грибів, зібраних самостійно в лісосмузі.

Приїхавши на виклик, медики оглянули чоловіка та діагностували у нього гостре отруєння та зневоднення. Пацієнт мав низькі параметри гемодинаміки. Після надання екстреної медичної допомоги його ушпиталили до профільного медичного закладу міста.

Як не отруїтися грибами:

– відмовитися від споживання дикорослих грибів;

– не купуйте гриби на стихійних ринках;

– не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій:

– готуйте гриби протягом першої доби після збирання;

– зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі за гроші організовують підпільні тури за грибами.

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