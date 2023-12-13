Для Дніпра та області оголосили термінове штормове попередження - Днепр Инфо
Для Дніпра та області оголосили термінове штормове попередження
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Сегодня 22:03

У Дніпрі знову оголосили штормове попередження.

Новости Днепра про Для Дніпра та області оголосили термінове штормове попередження

Укргідрометцентр попередив про несприятливі погодні умови на найближчу добу.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні оголошено на 14 грудня. Зокрема вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні опади; у південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.
 
У Дніпрі очікується сильний вітер – до 20 м/с. Вночі можливий сніг, який поступово переросте в дощ. Температура повітря з -3 сьогодні вночі досягне +7 завтра вдень. 
 
Принаймні такий прогноз озвучили синоптики. 
 

Новости Днепра про Для Дніпра та області оголосили термінове штормове попередження

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