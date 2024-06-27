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  • Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річ

Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річ

Сьогодні 20:42
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В деяких населених пунктах Дніпропетровщини можуть скасувати погодинні відключення світла.

Новости Днепра про Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річ

Мова йде про прифронтові території, де важка гуманітарна ситуація через обстріли. Для населених пунктів, які вважають такими, що перебувають у зоні бойових дій можуть скасувати погодинні відключення. Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю виданню Hromadske

Найближчими днями Кабмін визначить конкретні райони, близькі до лінії фронту, де відключення електроенергії не застосовуватимуться.

Зараз кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями, – додав Кудрицький.

Які населені пункти Дніпропетровщини вважаються прифронтовими?

  • Зеленодольська міська територіальна громада
  • Нікопольський район: 
  1. Марганецька міська територіальна громада
  2. Мирівська сільська територіальна громада, за винятком с. Вищетарасівка
  3. с. Покровське Покровської сільської територіальної громади
  4. с. Приміське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району
  5. с. Борисівка Червоногригорівської селищної територіальної громади
  6. с. Дмитрівка Червоногригорівської селищної територіальної громади
  7. с. Привільне Червоногригорівської селищної територіальної громади
  • Синельниківський район
  1. Великомихайлівська сільська територіальна громада
  2. Маломихайлівська сільська територіальна громада
  3. Новопавлівська сільська територіальна громада
  4. Покровська селищна територіальна громада

Втім, що вирішить Кабмін та чи дійсно для цих населених пунктів скасують погодинні відключення світла дізнаємося потім. 

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Новости Днепра про Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річУкраїнська

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