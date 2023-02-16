Для чого рф запускає кулі у небо України: коментарі військових експертів

Починаючи з 12 лютого Росія регулярно запускає в повітряний простір України незвичайні повітряні кулі з кутовими відбивачами. Перший такий аеростат був зафіксований та збитий над Дніпром. За кілька днів ще 6 таких куль збили у столиці. Журналісти dnepr.info зібрали всю інформацію про ці кулі з коментарями експертів.

«Це звичайна куля, яка може бути діаметром від метра до півтора. Вона наповнена газом і тому летить нагору. На шнурку до неї прикріплений кутовий відбивач, що випромінює сигнал. Радіолокаційна станція виявляє його в повітрі, а сигнал відбивається від цього кутового відбивача», – розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, керує такими кулями рух вітру, вони мають неконтрольовану траєкторію, летять високо та можуть долати кілометрові відстані.

«Металеві відбивачі можуть бути виготовлені з фольги. Вони летять високо, побачити їх не просто, але збити можна простими засобами, головне – виявити та визначити, що це за цілі», – сказав Юрій Ігнат.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначає, що ці кулі запускаються з розвідувальною метою, але до них також може бути «прив’язана» і вибухівка. Хоча таких випадків поки що не було зафіксовано.

«Вони запустили купу зондів, щоб перевантажити нашу систему ППО, щоб вона почала працювати по цим зондам. Для противника це було основне завдання, щоб наша ППО, особливо тактична ланка швидко кинулося збивати кулі, а в цей час армійська авіація працювала по передньому краю наших військ і при цьому засоби ППО не встигали відволіктися на армійську авіацію рф. Я поки що не зустрів інформації про те, що там були застосовані вибухові речовини. Основна мета – перевантажити нашу ППО, щоб вона не відволікалася на російські літаки на передньому краї», – сказав військовий експерт Олег Жданов.

Кутові відбивачі застосовуються у військовій справі вже кілька десятків років.

«Очевидно, намагаються розкрити нашу систему ППО. Ми слухняно розкриваємось і збиваємо їх. Але тільки збиваємо не тими засобами, на які вони чекали і місця, які їх цікавлять, не розкриваються взагалі», – сказав колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Крім кутових відбивачів на кулях закріплено і розвідустаткування.

«Головна мета цих куль – відволікати увагу нашої ППО, кутовий відбивач виконує функцію хибної мети. Відбивач ними ставиться для РЛС, яка бачить його як повітряний об’єкт. Поки що кулю не побачать візуально в небі – її сприймають як мету», – відповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Усі експерти сходяться на думці про те, що головна мета цих куль – відвернути увагу нашої ППО, оскільки вони схожі на дрон-камікадзе, а також ворог хоче дізнатися, де знаходяться комплекси ППО.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: