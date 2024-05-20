Для бізнесу підвищать ціни на електроенергію: якими будуть нові розцінки з 1 червня

В Україні підвищать ціну на світло для бізнесу.

Для українського бізнесу з 1 червня діятимуть нові граничні ціни на електроенергію – відповідне рішення ухвалив регулятор.

На ринку за добу вперед (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) у вечірні години – з 17:00 до 23:00 – ціни встановили на рівні 9000 грн/МВт*год (попередня ціна – 7500 грн/МВт*год).

Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). За її рішенням, мінімальна гранична ціна визначається на рівні 10 грн/МВт*год.

Якою буде ціна з 1 червня?

З 1 червня на РДН та ВДР діятимуть максимальні граничні ціни 5600 грн/МВт*год для періодів:

з 00:00 до 07:00 (попередня ціна – 3000 грн/МВт*год);

з 11:00 до 17:00 (залишилось без змін).

Гранична ціна для тимчасового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт*год. Попередня ціна:

з 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт*год;

з 08:00 до 11:00 залишилось без змін;

з 23:00 до 00:00 – 3000 грн/МВт*год.

У вечірній час – з 17:00 до 23:00 – ціна встановлена на рівні 9000 грн/МВт*год. Попередня – 7500 грн/МВт*год.

Водночас на балансувальному ринку мінімальну граничну ціну встановлено на рівні 0,01 грн/МВт*год. При цьому з 00:00 до 07:00 – на рівні 6600 грн/мВтч (попередня – 4000 грн/МВт*год).

У період з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 ціни становитимуть 8250 грн/МВт*год. Отже:

для часового проміжку з 07:00 до 17:00 ціна залишилася без змін;

з 23:00 до 00:00 – межа ціни підвищилася з 4000 грн/МВт*год.

Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 було встановлено ціну 10 000 грн/МВт*год. Межа ціни підвищилася з 8250 грн/МВт*год.

Втім слід пам’ятати, що, крім ринкової ціни, яка визначається щодобово, до структури тарифу для бізнесу також входять тарифи оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також вартість послуг постачальника.

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