Діють хитро: РФ змінила тактику ракетних обстрілів, – Ігнат

Рф пробує нову тактику застосування ракет.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив нову тактику РФ по застосуванню ракет.

З жовтня українці жили з постійними масовими ракетними обстрілами, які відбувалися приблизно раз на два тижні, то тепер на Україну летить частіше, але в менших кількостях. Для більшої ефективності, росіяни запускають свої ракети над річищами Дніпра та Південного Бугу та стараються “притиснути” їх до землі.

“Противник почав використовувати й нічні удари. Вночі б’є ракетами, бо раніше це були «Шахеди» у нічний час. А зранку при масованих ударах були вже ракетні удари. Цього разу ховає він ці ракети у руслах річок. Використовує і річку Дністер, і Південний Буг, щоб якомога нижче ракета була “притиснута” до землі й таким чином десь вдається обійти ті засоби ППО, які можуть їх потенційно знищити”, – пояснив Ігнат.

Також вони краще готуються до обстрілів, запускаючи фальш-цілі та повітряні кулі, щоб знайти нашу ППО. Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк розповів, що РФ готує для нас на 24 лютого.

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