Діють чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло

Тому графіки діють.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Перевірити ймовірні відключення можна:
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначають енергетики.
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