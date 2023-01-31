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Діють чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло

Сьогодні 10:13
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Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про Діють чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло

Тому графіки діють.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Перевірити ймовірні відключення можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначають енергетики.

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Новости Днепра про Діють чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світлоУкраїнська

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