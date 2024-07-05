Діє оперативний розклад: у Дніпрі через негоду запізнюється транспорт

У Дніпрі через негоду транспорт курсує за оперативним розкладом.

У п’ятницю, 5 липня, Дніпро накрила негода. За двадцять хвилин деякі райони міста затопило. Через сильний дощ спостерігаються проблеми у роботі транспорту. Нині він працює за оперативним розкладом – тобто не за графіком.

Рух трамваїв і тролейбусів організовано по оперативному розкладу у зв’язку з погодними умовами. Це означає, що трамваї і тролейбуси курсують з відхиленням від розкладу руху, – йдеться у повідомленні департаменту транспорту.

Зокрема, затримано рух трамваїв №6, 9 на спуску з Амурського моста в напрямі від пл. Старомостової.

Затримано рух 9 трамвая, у напрямку до М’ясокомбіната.

Затримка в русі 12 трамвая – на кінцевій зупинці багато дощової води.

Затримано рух 11,14,15 маршрутів трамвая вул.Героїв УПА, Львівська, Робоча, Антоновича через відключення напруги мережі.

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