Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з Дніпропетровщини

На Луганському напрямку обірвалося життя воїна з Дніпропетровської області Олександра Мартиненка.

Під час запеклих боїв у селі Нововодяне Сватівського району загинув Олександр Мартиненко. Життя 33-річного воїна обірвалося 7 червня від поранень уламками. У нього залишилася мати, сестра та дівчина.

Про це повідомляє міськрада Синельникова.

Одразу після повномасштабного вторгнення Олександр мобілізувався до лав Збройних сил у травні 2022 року. Він служив у гранатометному взводі механізованого батальйону. За життя Олександр мріяв, щоб його держава була незалежною, єдиною, вільною, а українці відчували спокій та жили під мирним небом.

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