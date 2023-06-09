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Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з Дніпропетровщини

Сьогодні 20:30
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На Луганському напрямку обірвалося життя воїна з Дніпропетровської області Олександра Мартиненка.

Новости Днепра про Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з Дніпропетровщини

Під час запеклих боїв у селі Нововодяне Сватівського району загинув Олександр Мартиненко. Життя 33-річного воїна обірвалося 7 червня від поранень уламками. У нього залишилася мати, сестра та дівчина. 

Про це повідомляє міськрада Синельникова.

Одразу після повномасштабного вторгнення Олександр мобілізувався до лав Збройних сил у травні 2022 року. Він служив у гранатометному взводі механізованого батальйону. За життя Олександр мріяв, щоб його держава була незалежною, єдиною, вільною, а українці відчували спокій та жили під мирним небом.

Новости Днепра про Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з Дніпропетровщини

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Новости Днепра про Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з ДніпропетровщиниРусский

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