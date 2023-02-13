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Дівчаток більше: у Дніпрі за добу народилося 9 немовлят

Сьогодні 14:29
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Маленькі українці народжуються всупереч війні.

Новости Днепра про Дівчаток більше: у Дніпрі за добу народилося 9 немовлят

Так, за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилося 9 дітей. 

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

З них 6 дівчаток та 3 хлопчики.

Вітаємо матусь та бажаємо їм та їхнім діткам здоров’я та Перемоги!

Українці – незламні, вистоїмо та переможемо!

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Новости Днепра про Дівчаток більше: у Дніпрі за добу народилося 9 немовлятУкраїнська Новости Днепра про Дівчаток більше: у Дніпрі за добу народилося 9 немовлятРусский

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