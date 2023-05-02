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  • “Діти перемоги малюють Україну майбутнього”: дніпряни можуть обрати ескіз нової марки

“Діти перемоги малюють Україну майбутнього”: дніпряни можуть обрати ескіз нової марки

Сьогодні 19:15
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У вівторок, 2 травня, Укрпошта оголосила про початок голосування за нову марку до Дня захисту дітей.

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Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

“За понад рік війни Укрпошта вже випустила 2 марки, які були створені дітьми: “Українська Мрія” і “Переможного Нового року!”. Прийшов час наступної”, – написав гендиректор.

Повідомляється, що нова марка матиме назву “Діти Перемоги малюють Україну майбутнього”, яку випустять до Міжнародного дня захисту дітей.

Експертна команда переглянула 350 конкурсних ескізів дітей.

“Ми з командою тепер точно знаємо, якою наші діти бачать Україну майбутнього. Вільною, яскравою, жовто-блакитною, інноваційною”.

З усіх малюнків було обрано сім фінальних, тепер обирати найкращий будуть українці. 

Голосування триватиме до 4 травня у застосунку Дія та на офіційних сторінках Укрпошти.

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