“Діти перемоги малюють Україну майбутнього”: дніпряни можуть обрати ескіз нової марки

Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
“За понад рік війни Укрпошта вже випустила 2 марки, які були створені дітьми: “Українська Мрія” і “Переможного Нового року!”. Прийшов час наступної”, – написав гендиректор.
Повідомляється, що нова марка матиме назву “Діти Перемоги малюють Україну майбутнього”, яку випустять до Міжнародного дня захисту дітей.
Експертна команда переглянула 350 конкурсних ескізів дітей.
“Ми з командою тепер точно знаємо, якою наші діти бачать Україну майбутнього. Вільною, яскравою, жовто-блакитною, інноваційною”.
З усіх малюнків було обрано сім фінальних, тепер обирати найкращий будуть українці.
Голосування триватиме до 4 травня у застосунку Дія та на офіційних сторінках Укрпошти.
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