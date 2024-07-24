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Діти Дніпропетровщини можуть безкоштовно поїхати на відпочинок у Карпати: хто і як може отримати путівку

Сьогодні 13:56
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Діти пільгових категорій з Дніпропетровської області можуть отримати путівку на відпочинок у Карпатах і за кордоном.

Новости Днепра про Діти Дніпропетровщини можуть безкоштовно поїхати на відпочинок у Карпати: хто і як може отримати путівку

У цьому році для дітей пільгових категорій, які живуть у Дніпрі та області, придбали 220 путівок на відпочинок у Карпатах. Також є можливість поїхати на оздоровлення у Литву та Болгарію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“У цьому році в рамках регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2025 роках за кошти обласного бюджету придбано 220 путівок для дітей пільгових категорій. У таборі відпочинку, оздоровлення та патріотичного виховання в Карпатах вже оздоровилося 130 дітей та 90 маленьких мешканців області зараз відпочивають там. Також за державні кошти по путівкам Мінсоцполітики вже оздоровлено 287 дітей. І завдяки підтримці благодійників наші діти отримали можливість відпочити у Литві та Болгарії”, – написав Микола Лукашук.

Щоб отримати путівку, потрібно звернутися із заявою до структурних підрозділів, що відповідальні за оздоровлення та відпочинок дітей виконавчих органів міських, селищних, сільських рад за місцем проживання або адресою фактичного місця проживання.

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Новости Днепра про Діти Дніпропетровщини можуть безкоштовно поїхати на відпочинок у Карпати: хто і як може отримати путівкуУкраїнська

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