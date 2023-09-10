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Діти Дніпра розмалювали Галявину казок у парку Глоби

Сьогодні 16:57
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Юні таланти з Дніпра власноруч розмалювали культових дитячих героїв у парку Глоби.

Новости Днепра про Діти Дніпра розмалювали Галявину казок у парку Глоби

Про це повідомляє Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Маленькі містяни разом із батьками дали друге життя відомим персонажам із казок.

“Абсолютний політ творчої фантазії та свобода самовираження – дякуємо нашим талановитим діточкам за оновлену яскраву та креативну локацію у центральному парку міста, – сказано на офіційній сторінці департаменту у соцмережах.

Статуї навмисно зроблені не дуже великими на зріст, щоб малеча мала змогу торкатись та бавитись з віслючком Іа-Іа, Вінні-Пухом та різними тваринками.

Нажаль вандали та час сильно вплинули на фігурки і цю ситуацію дніпряни виправили власноруч.

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