Дітей зв’язували простирадлами та знущалися: в інтернаті на Дніпропетровщині виявили кричущі порушення

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами омбудсмана, нещодавно правозахисники перевірили Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат та виявили кричущі порушення.
До прикладу, під час візиту моніторингової групи, один із вихованців лежав зі зв’язаними руками. Як пояснила адміністрація закладу, у хлопчика стався нервовий напад, тому співробітники вирішили зафіксувати дитину, щоб він заспокоївся. Проте у медичній карті не було записів про огляд підопічного лікарями.
Були виявлені інші випадки застосування до підопічних та вихованців фізичного обмеження. І це без наявності правових підстав. При цьому для фіксації дітей нерідко використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла, – розповіли в Офісі омбудсмана.
Ймовірно, співробітники катували та знущалися з підопічних. Під час перевірки, у доповідних записах персоналу, знайшли інформацію про те, що діти постійно травмувалися падаючи з ліжок або ж завдавали собі школи. Однак адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями.
Серед інших порушень:
Дмитро Лубінець зазначив, що звернувся до поліції та Дніпропетровської ОВА, щоб ті відреагували на порушення, які зафіксували в інтернаті.
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