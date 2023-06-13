Дітей зв’язували простирадлами та знущалися: в інтернаті на Дніпропетровщині виявили кричущі порушення

Дітей могли катувати.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, нещодавно правозахисники перевірили Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат та виявили кричущі порушення.

До прикладу, під час візиту моніторингової групи, один із вихованців лежав зі зв’язаними руками. Як пояснила адміністрація закладу, у хлопчика стався нервовий напад, тому співробітники вирішили зафіксувати дитину, щоб він заспокоївся. Проте у медичній карті не було записів про огляд підопічного лікарями.

Були виявлені інші випадки застосування до підопічних та вихованців фізичного обмеження. І це без наявності правових підстав. При цьому для фіксації дітей нерідко використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла, – розповіли в Офісі омбудсмана.

Ймовірно, співробітники катували та знущалися з підопічних. Під час перевірки, у доповідних записах персоналу, знайшли інформацію про те, що діти постійно травмувалися падаючи з ліжок або ж завдавали собі школи. Однак адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями.

Серед інших порушень:

деякі підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг;

для транспортування дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації;

не вистачає персоналу;

немає найпростішого укриття: під час «повітряної тривоги» діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі.

деякі приміщення потребують негайного ремонту;

невідповідність мінімальним нормам площі на дитину в окремих кімнатах, що порушує їхнє право на приватність.

таргани в харчоблоці.

Дмитро Лубінець зазначив, що звернувся до поліції та Дніпропетровської ОВА, щоб ті відреагували на порушення, які зафіксували в інтернаті.

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