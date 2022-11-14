Дітей тільки шкода: мер Дніпра дав остаточну відповідь щодо ялинки у місті

У суботу мер Дніпра Борис Філатов звернувся до містян та запропонував вирішити, чи потрібно цього року встановлювати у місті новорічну ялинку.

У коментарях до допису мера розгорілися справжні баталії: деякі писали, що новорічне дерево потрібне, інші ж, навпаки, запевняли, що це не на часі і нікому не потрібно.

Сьогодні стало відомо, чи буде все ж таки у Дніпрі ялинка.

Як написав мер Дніпра, ялинки не буде.

Не буде вам “Йолки”, заспокойтеся вже. Прислухаємось до думки агресивно-активної частини суспільства. Нехай сидять у темряві та депресії та радіють, що перекричали решту містян, зокрема мера з депутатами… А всім містянам, кого їхні ж співгромадяни позбавили простих людських радостей, перепрошую. Дітей тільки шкода, – написав Борис Філатов.

Повністю читайте допис нижче:

Нагадаємо, раніше ми писали: Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень».

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