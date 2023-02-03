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  • Дістали тіло жінки: у Краматорську завершили розбір завалів будинку, зруйнованого ракетою рф

Дістали тіло жінки: у Краматорську завершили розбір завалів будинку, зруйнованого ракетою рф

Сьогодні 09:59
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Пізно ввечері 1 лютого окупанти атакували Краматорськ.

Новости Днепра про Дістали тіло жінки: у Краматорську завершили розбір завалів будинку, зруйнованого ракетою рф

У житловий сектор прилетіла ракета «Іскандер». У результаті мінімум вісім багатоквартирних будинків було пошкоджено, один із них повністю зруйнований.

Сьогодні рятувальники завершили розбір завалів. На жаль, стало відомо про ще одну жертву: о 22:40 2 лютого співробітники ДСНС вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

Усього ця ракетна атака забрала життя 4 осіб. 18 людей отримали поранення. Деякі з них наразі перебувають в лікарнях Дніпра.

За інформацією ДСНС, на місці завалу було розібрано та вивезено 960 тонн будівельних конструкцій. Усього до розбору завалу залучили 221 людину та 42 одиниці техніки, з них від Головного управління 120 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Новости Днепра про Дістали тіло жінки: у Краматорську завершили розбір завалів будинку, зруйнованого ракетою рф

Не пробачимо! 

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Новости Днепра про Дістали тіло жінки: у Краматорську завершили розбір завалів будинку, зруйнованого ракетою рфУкраїнська

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