Дістали тіло жінки: у Краматорську завершили розбір завалів будинку, зруйнованого ракетою рф

Пізно ввечері 1 лютого окупанти атакували Краматорськ.

У житловий сектор прилетіла ракета «Іскандер». У результаті мінімум вісім багатоквартирних будинків було пошкоджено, один із них повністю зруйнований.

Сьогодні рятувальники завершили розбір завалів. На жаль, стало відомо про ще одну жертву: о 22:40 2 лютого співробітники ДСНС вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

Усього ця ракетна атака забрала життя 4 осіб. 18 людей отримали поранення. Деякі з них наразі перебувають в лікарнях Дніпра.

За інформацією ДСНС, на місці завалу було розібрано та вивезено 960 тонн будівельних конструкцій. Усього до розбору завалу залучили 221 людину та 42 одиниці техніки, з них від Головного управління 120 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Не пробачимо!

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