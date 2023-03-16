Дім-стіна і сад на даху: що будують біля Катеринославського бульвару у Дніпрі (ФОТО)

У середмісті Дніпра продовжують будівництво нового комплексу.

Фото з місця будівництва показав забудовник комплексу Вадим Єрмолаєв.

Так, за словами бізнесмена будівельні роботи на місці майбутнього БФК Ermolaev Center продовжуються. Розташований він в історичній частині міста, на вулиці Шевченка, поблизу Катеринославського бульвару.

Судячи з рендерів, тут планують спорудити дім, який виглядає як стіна, а на даху одного із блоків комплексу розмістять сад. Втім, як буде насправді, ми зможемо побачити в майбутньому.

Станом на сьогодні, уже завершили будівництво залізобетонного каркасу, підземного паркінгу та стилобату. Спорудили основу для 19-поверхової житлової вежі: уже готово 12 поверхів. Крім цього, готовий каркас 8-ми поверхів для 12-поверхової офісної вежі.

Зазначається, що вже звели половину 4-поверхової офісної вежі, а решту будуть будувати спільно з відновленням історичної будівлі, що розташована поруч з нею.

Ось так виглядає місце будівництва:

Далі в планах роботи по облаштуванню вентиляційних та комунікаційних шахт, а також будівництво міжквартирних перегород з газобетону.

Раніше повідомлялося, що завершити будівництво житлової частини мають в 2-ому кварталі 2024 року.

На стилобаті комплексу планують встановити ще один арт-об’єкт, “родича” Атланта, який розташований на бульварі Південному.

Нагадаємо, що цей багатофункціональний комплекс зводиться в історичному кварталі, обмеженому вулицями Шевченка, Гоголя, Паторжинського та Південної. Проєкт по реконструкції цього кварталу представили декілька років тому.

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