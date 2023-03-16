Дім-стіна і сад на даху: що будують біля Катеринославського бульвару у Дніпрі (ФОТО)

Фото з місця будівництва показав забудовник комплексу Вадим Єрмолаєв.
Так, за словами бізнесмена будівельні роботи на місці майбутнього БФК Ermolaev Center продовжуються. Розташований він в історичній частині міста, на вулиці Шевченка, поблизу Катеринославського бульвару.
Судячи з рендерів, тут планують спорудити дім, який виглядає як стіна, а на даху одного із блоків комплексу розмістять сад. Втім, як буде насправді, ми зможемо побачити в майбутньому.
Станом на сьогодні, уже завершили будівництво залізобетонного каркасу, підземного паркінгу та стилобату. Спорудили основу для 19-поверхової житлової вежі: уже готово 12 поверхів. Крім цього, готовий каркас 8-ми поверхів для 12-поверхової офісної вежі.
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