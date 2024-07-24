Деяким мешканцям Дніпра майже на весь день відключать світло: адреси

Незважаючи на пом’якшення у застосуваннях графіків відключень світла деякі мешканці Дніпра залишаться без світла із самого ранку до вечора.
Про це йдеться у публікації на порталі міськради.
У середу 24 липня через проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків розташованих за адресами:
Слідкувати за змінами у графіках відключень світла можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК пояснили, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року.
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Відключення світла будуть коротшими.
Чудового дня, друзі!