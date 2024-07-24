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Деяким мешканцям Дніпра майже на весь день відключать світло: адреси

Сьогодні 07:25
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На низці вулиць Дніпра світло відключать поза графіків.

Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра майже на весь день відключать світло: адреси

Незважаючи на пом’якшення у застосуваннях графіків відключень світла деякі мешканці Дніпра залишаться без світла із самого ранку до вечора. 

Про це йдеться у публікації на порталі міськради. 

У середу 24 липня через проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків розташованих за адресами:

  • вул. Берестейська: 18, 20, 22, 24; 
  • вул. Будівельників: 35, 37, 41, 43, 45-А, 47; 
  • вул. Енергетична: 14-А, 18, 20-Б, 25; 
  • вул. Макарова: 10, 12, 14-А, 16, 18-К, 20-А, 22, 26, 27-А, 29-А, 31-А, 32, 33, 35, 37-А, 39; 
  • вул. Призаводська: 1-А, 2, 3, 4-А; 
  • вул. Промислова: 1-Г, 3-А; 
  • вул. Фабрична: 1; 
  • вул. Фабрично-заводська: 27-Б, 58, 60, 62; 
  • пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8.

Слідкувати за змінами у графіках відключень світла можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК пояснили, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року. 

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