Деяким мешканцям Дніпра майже на весь день відключать світло: адреси

На низці вулиць Дніпра світло відключать поза графіків.

Незважаючи на пом’якшення у застосуваннях графіків відключень світла деякі мешканці Дніпра залишаться без світла із самого ранку до вечора.

Про це йдеться у публікації на порталі міськради.

У середу 24 липня через проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків розташованих за адресами:

вул. Берестейська: 18, 20, 22, 24;

вул. Будівельників: 35, 37, 41, 43, 45-А, 47;

вул. Енергетична: 14-А, 18, 20-Б, 25;

вул. Макарова: 10, 12, 14-А, 16, 18-К, 20-А, 22, 26, 27-А, 29-А, 31-А, 32, 33, 35, 37-А, 39;

вул. Призаводська: 1-А, 2, 3, 4-А;

вул. Промислова: 1-Г, 3-А;

вул. Фабрична: 1;

вул. Фабрично-заводська: 27-Б, 58, 60, 62;

пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8.

Слідкувати за змінами у графіках відключень світла можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК пояснили, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року.

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