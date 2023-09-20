Деяких жителів Дніпропетровщини закликають зробити запаси води: кого стосується

Як повідомили у місцевому водоканалі, у Нікополі уже відновили постійно водопостачання, але через постійні обстріли вода може зникнути знову. Враховуючи безпекову ситуацію, місцева влада рекомендує мати щонайменше 3-денний запас води.
Також комунальники просять платити за водопостачання, адже ці гроші йдуть на ремонти та зарплату працівників критично-важливих підприємств.
«Також звертаємось до усіх нікопольців з проханням вчасно та в повному обсязі сплачувати за отримані послуги КП «Нікопольводоканал». В тому числі за обʼєми вже спожитої раніше води. Від вашої сумлінності виконання фінансових обовʼязків залежить стабільна робота підприємства, – йдеться у повідомленні.
Насправді мінімальні запаси треба зробити всім, адже ніхто не застрахований від спонтанних аварійних відключень.
Нагадаємо, раніше усі обмеження на використання води зняли у Кривому Розі. Понад три місяці у місті діяв жорсткий режим економії, але місцевий водоканал має змогу брати воду із Інгульця, тож усі графіки скасували.
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